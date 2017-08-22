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التوتر قد يسبب ظهور الشعر الأبيض قبل سن الثلاثين

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مصراوي Masrawy

التوتر قد يسبب ظهور الشعر الأبيض قبل سن الثلاثين

11:01 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

التوتر قد يسبب ظهور الشعر الأبيض قبل سن الثلاثين

لماذا يظهر الشعر الأبيض قبل سن الثلاثين؟

 (د ب أ)

يمثل ظهور الشعر الأبيض صدمة للكثيرين، خاصة النساء. وفي بعض الأحيان تظهر أولى الشعيرات الرمادية قبل الثلاثين .. فما السبب؟ وكيف يمكن مواجهة ذلك؟

وللإجابة على هذه الأسئلة، قالت مجلة "فرويندين" الألمانية إن ظهور الشعر الرمادي يرجع سببه إلى توقف الخلايا عن إنتاج المادة الصبغية المعروفة باسم "الميلانين"، مشيرة إلى أن سبب المشيب المبكر يرجع في الغالب إلى الجينات الوراثية أو إلى الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكمن سبب المشيب المبكر في التوتر النفسي، حيث تتوقف الخلايا عن إنتاج "الميلانين" عند إفراز الجسم لهرمونات التوتر. لذا ينبغي مواجهته من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء مثل اليوجا.

كما تلعب التغذية الصحية دوراً مهماً في تجنب ظهور الشعر الرمادي مبكراً حيث ينبغي إمداد الجسم بكمية كافية من الفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين B12 وفيتامين B9 وكذلك الحديد والزنك.

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مصراوي Masrawy

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