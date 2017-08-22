الزراعة: النيابة تحقق في العثور على "خشخاش" بشحنة القمح الروماني

كتب- أحمد مسعد:

قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه ثبت وجود بذور نبات الخشخاش بشحنة القمح الروماني التي استقبلها ميناء سفاجا، والتي تحمل كود (150\2017)، مما تطلب حجز الشحنة.

وأضاف المصدر- الذي رفض ذكر اسمه، لـ"مصراوي" الثلاثاء- أن إدراة الحجر الزراعي تقدمت بمذكرة أول أمس الأحد، اشترك فيها 3 متخصصين من معهد البحوث الزراعية "البساتين"، مؤكدًا أن النيابة باشرت التحقيق في الواقعة.

وأكد المسؤول بوزارة الزراعة، أن سلطات الحجر الزراعي منعت ميناء سفاجا البحري، من تفريغ شحنة القمح حتى انتهاء التحقيقات.

يذكر أن الشحنة القمح القادمة من دولة رومينا بلغت 63 ألف طن من القمح.

وكانت سلطات الحجر الزراعي بميناء سفاجا البحري، منعت تفريغ شحنة قمح مكونة من 63 ألف طن، قادمة من رومانيا لميناء سفاجا البحري، بعد أن تم العثور على حبوب "خشخاش" بها.

وقالت مصادر بالحجر الزراعي في ميناء سفاجا، إن سفينة "وادي طيبة" وصلت سفاجا، وعلى متنها 63 ألف طن قمح قادمة من رومانيا، وبفحص الشحنة من قِبَل رجال الحجر الزراعي عُثِرَ على بذور من "الخشخاش".