تعرف على كيفية الاشتراك في الكارت الذكي لمترو الأنفاق (إنفوجرافيك)

كتب - عبد الله قدري:

يعطي الكارت الذكي لمترو الأنفاق لحامله عدة مميزات من أهمها توفير الوقت الذي يقضيه الراكب أمام شباك التذاكر بالمحطة، ونقدم في "الإنفوجرافيك" التالي، أسعار الكارت المتاحة لكل فئة ومدة وكيفية الاشتراك كالتالي: