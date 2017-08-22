تعرف على كيفية الاشتراك في الكارت الذكي لمترو الأنفاق (إنفوجرافيك)
تعرف على كيفية الاشتراك في الكارت الذكي لمترو الأنفاق (إنفوجرافيك)
02:26 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
كتب - عبد الله قدري:
يعطي الكارت الذكي لمترو الأنفاق لحامله عدة مميزات من أهمها توفير الوقت الذي يقضيه الراكب أمام شباك التذاكر بالمحطة، ونقدم في "الإنفوجرافيك" التالي، أسعار الكارت المتاحة لكل فئة ومدة وكيفية الاشتراك كالتالي:
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