برلين تشيد ببقاء القوات الأمريكية في أفغانستان

برلين - (د ب أ):

أشادت الحكومة الألمانية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العزم على مواصلة الالتزام العسكري لبلاده في أفغانستان.

وقالت متحدثة باسم الحكومة اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين: "إنه أمر صائب، فلطالما دعت الحكومة الاتحادية إلى ربط إنهاء المهمة بالظروف المحلية".

وأضافت أنه تم مناشدة دول المنطقة دعم أفغانستان لتواصل طريقها إلى مستقبل أفضل ومكافحة الإرهاب بحسم بالتعاون مع ألمانيا وحلفائها، لافتة إلى أن ذلك يسري بصفة خاصة على الدولة المجاورة باكستان.

وأشارت إلى أن الحكومة الأفغانية مطالبة من جانبها بتعزيز مساعي الإصلاح الخاصة بها والمضي قدما نحو مكافحة الفساد.

وشددت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أيضا على ضرورة السعي للحوار "مع الأطراف المستعدة لتسوية سلمية من طالبان ".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي) أن الولايات المتحدة تعتزم تصعيد حربها ضد الإرهابيين في أفغانستان والحيلولة دون سيطرة حركة "طالبان" الإسلامية المتطرفة على البلاد.

كما أعلن ترامب أن بلاده لن تشارك بعد الآن في محاولات تغيير دولة أخرى لتصبح على النموذج الأمريكي.