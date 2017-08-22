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الجيش الجزائري يدمر مخبأين للإرهابيين ويضبط مخزنا للأسلحة شرقي وجنوبي البلاد

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مصراوي Masrawy

الجيش الجزائري يدمر مخبأين للإرهابيين ويضبط مخزنا للأسلحة شرقي وجنوبي البلاد

02:30 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الجيش الجزائري يدمر مخبأين للإرهابيين ويضبط مخزنا للأسلحة شرقي وجنوبي البلاد

وزارة الدفاع الجزائرية

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين، وضبط مخزن للأسلحة والذخيرة في عمليتين منفصلتين شرقي وجنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في موقعها الرسمي عبر الانترنت اليوم الثلاثاء، إن مفرزة للجيش وفي إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بولاية باتنة شرقي البلاد، كشفت ودمرت أمس الاثنين مخبأين للإرهابيين.

وأشارت إلى أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة برج باجي مختار على الشريط الحدودي مع مالي جنوبي الجزائر، كشفت مفرزة للجيش مخبأ للأسلحة والذخيرة .

وحسب الوزارة ، يحتوي المخبأ على قاذف صاروخي من نوع RPG 2، ورشاش من نوع PK، ورشاش من نوعRPK ، و7 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات.

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