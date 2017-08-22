القبض على عاطل نصب على مواطنين في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت قوات مباحث القليوبية، القبض على عاطل، لقيامه بالنصب على المواطنين، في شبين القناطر، بحجة جلب تأشيرات حج لهم، ويقوم بالنصب عليهم، والاستيلاء على أموالهم، حيث قام بالنصب على اثنين من المواطنين، واستولى منهم على مبلغ 200 ألف جنيه، بحجة إحضار تأشيرات حج لهم، وجرى تحرير محضر للمتهم، وتبين أنه هارب من 18 حكمًا بالنصب، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بتلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب من قِبل أحد الاشخاص، واستولى منهم على مبالغ مالية، بحجة إحضار تأشيرات حج لهم، فتم تشكل فريق بحث قادة العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاطل وهارب من 18 حكم نصب، وأنه استغل بعض المواطنين الباحثين على تأشيرات حج، واستولى من اثنين منهم على مبلغ 200 ألف جنيه، بحجة شراء تأشيرات حج لهم، وفر هاربًا، فتوجهوا إلى مركز الشرطة وحرروا محضرًا يتهموه فيه بالنصب.

وفي أحد الأكمنة ألقى العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، والنقيب أيمن سليمان معاون المباحث، من القبض على المتهم ويدعى "حسني. م. م" 56 عامًا، عاطل، وتولت النيابة التحقيق.