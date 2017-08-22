مجازاة 39 من العاملين بمستشفى "سرس الليان" بالمنوفية 02:26 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مجازاة 39 من العاملين بمستشفى سرس الليان العام، لتغيبهم عن العمل، وإحالتهم للشئون القانونية للتحقيق معهم.جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة، وتفقدت خلالها مبنى العيادات الخارجية، للاطمئنان على سير أعمال التطوير بها، والمرور على الأقسام الداخلية والعنايات المركزة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها ومرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى.

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