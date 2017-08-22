رئيس الوزراء العراقي ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان الحرب على الإرهاب

بغداد - (د ب أ):

بحث رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم الثلاثاء مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس سبل تعزيز التعاون عسكريا بين البلدين والحرب على الإرهاب.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان صحفي اليوم، أن العبادي بحث أثناء لقائه ماتيس اليوم في بغداد تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتدريب والتسليح، إضافة الى الحرب على الإرهاب والانتصارات التي تحققها القوات العراقية على تنظيم داعش..

وجدد وزير الدفاع الأمريكي دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب والاشادة بالانتصارات المتحققة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الامريكية تدعم الحفاظ على وحدة العراق وترفض أي إجراء يهدف إلى تقسيمه وزعزعة استقراره ، حسب البيان .

كان وزير الدفاع الأمريكي وصل في وقت سابق من اليوم إلى بغداد في زيارة غير معلنة إلى العراق.

وتأتي زيارة ماتيس في اليوم الثالث من انطلاق عملية تلعفر التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".