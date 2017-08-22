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لطلاب الثانوية..تعرف على الأماكن الخالية بالجامعات الخاصة

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مصراوي Masrawy

لطلاب الثانوية..تعرف على الأماكن الخالية بالجامعات الخاصة

02:07 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

لطلاب الثانوية..تعرف على الأماكن الخالية بالجامعات الخاصة

جامعة النهضة

كتبت-داليا شبل
أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أمس عن خفض الحد الأدنى للقبول بعدد من كليات الجامعات الخاصة، بعد توافر بعض الأماكن بها بعد تنسيق المرحلة الثالثة.

وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، أمين عام المجلس، أنه تم خفض الحد الأدني لكليات الهندسة بنحو 1%والحاسبات والمعلومات بنسبة 2% وخفض الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بنسبة 0.5%، كما تم خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام وإدارة الأعمال واقتصاد وعلوم سياسية واللغات في الجامعات الخاصة بنسبة 3%.

و ينشر "مصراوي" الأماكن الخالية بعدد من كليات الجامعات الخاصة بعد خفض الحد الأدنى بها :

- كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.
-كليات الصيدلية والهندسة، وإدارة الأعمال بجامعة هيليوبلس.
- كليتى إعلام، وهندسة بجامعة فاروس بالإسكندرية.
- كليتى الاقتصاد والعلوم السياسية، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل.
- كليتى الهندسة، والإعلام بجامعة النهضة.
-كليتى والإدارة والعلوم المالية، والهندسة بجامعة بدر.
-كليتى الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية.
- كليتى الهندسة الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة.
-كليتى الإعلام وإدارة الأعمال وتكنولوجيا بجامعة سيناء.
- كليتى إدارة الأعمال والهندسة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
- كلية الهندسة بجامعة الدولية.

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