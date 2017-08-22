استعدادا لعيد الأضحى.. إعلان الطوارىء في دمياط وتخصيص 63 ساحة للصلاة

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إن المديريات الخدمية في حالة استعداد قصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه وجه بمنع الإجازات بين الموظفين وتوفير أفضل الخدمات والتواصل مع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة وتقديم تقرير يومي.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالمرور على القطاعات الخدمية والحيوية والتأكد من تأمينها.

وأوضح الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه جرى تجهيز ومراجعة إمكانيات المستشفيات عقب مرور لجان المتابعة لرصد العمل في المراكز الطبية، مضيفًا أنه جرى تكليف مديري المستشفيات بالاستعداد لعيد الأضحى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وطاقم للطوارىء للحالات العاجلة.

وأعلن الخطيب تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الصحة لمتابعة سير العمل بجميع المستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى، من خلال خطة مرور على المستشفيات لمتابعة النوبتجيات والمطابخ وقسم الأغذية والتواجد الأمني، بجانب رش المجازر لمنع انتشار العدوى والأوبئة.

وأعلن محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، الاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى، وتوفير سبل الراحة للمصلين بمختلف الساحات الموزعة بكافة أنحاء المحافظة، موضحًا أنه جرى تحديد المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد وهي 63 مسجدًا وساحة خلاء لأداء صلاة عيد الأضحى في 6 إدارات من بينها 28 ساحة ومسجد بإدارة دمياط، و6 ساحات بالروضة و9 ساحات بالزرقا، و15 ساحة بكفر سعد و8 ساحات بفارسكور و7 ساحات بكفر البطيخ.