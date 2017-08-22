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بالصور.. افتتاح محطة لتحلية مياه الشرب في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح محطة لتحلية مياه الشرب في الدقهلية

02:00 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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الدقهلية- رامي القناوي:

تفقد المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، والمهندس عزت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، والمحاسب محمد فريد الشيوي، رئيس مدينة جمصة، اليوم الثلاثاء، مشروع توسعات محطة مياه جمصة بطاقة 34- 86 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة مالية قدرها 80 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد وافتتاح عددًا من المشروعات المرتبطة بمياه الشرب والصرف الصحي والإسكان ووضع حجر أساس مدينة المنصورة الجديدة.

وأضاف مدبولي أن المشروع تقوم تنفذه الهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات" والتي تخدم مدينة جمصة وتوابعها، ويجري الانتهاء منها نهاية عام 2018.

وأضاف وزير الإسكان أنه سيتم عمل خزاني أرضي سعة 5 آلاف متر مكعب، ودق الخوازيق الخاصة بهم بنسبة 20% وعمل 2 مروقات، و4 مرشحات وبيارة مياة مرشحة.

وأشار مدبولي، إلى أنه جرى اعتماد الرسومات التصميمية وجاري التجهيز لبدء التتفيذ.

وخلال جولة وزير الإسكان بمدينة جمصة، افتتح محطة تحلية مياه والتي تعتبر حل عاجل بسعة 5 آلاف متر مكعب في اليوم، لتخدم 4272 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي بقيمة 29 مليون جنيه، والتي تم تنفيذيها عن طريق الهيئة العربية للتصنيع.

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