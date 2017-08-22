«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

التحرير

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قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يعد من الآن «لمعركة انتخابات اللجان النوعية المقرر لها مطلع دور الانعقاد الثالث أكتوبر المقبل».

وأضاف في تصريحات لـ«التحرير»، إن المكتب السياسي للائتلاف بصدد مراجعة آداء كل اللجان خلال عملها في فترة دور الانعقاد الثاني، ومن المقرر أن يجتمع المكتب السياسي قريبا ويعرض عليه تقرير بآداء الـ25 لجنة.

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وأوضح أن هناك اتجاها لإحداث تغيير في هيئات المكاتب، وخوض الانتخابات على رئاسة بعض اللجان التي لم يخوضها الائتلاف في دور الانعقاد الثاني، إضافة إلى التوافق مع باقي أعضاء الكتل البرلمانية داخل المجلس على بعض مقاعد هيئات المكاتب.

يذكر أن ائتلاف دعم مصر تمكن من حصد رئاسة 17 لجنة نوعية خلال دور الانعقاد الثاني من إجمالى 25 لجنة نوعية تحت قبة البرلمان.