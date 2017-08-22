أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

Google+ Print
«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث «دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم ، إن الائتلاف يعد من الآن «لمعركة انتخابات اللجان النوعية المقرر لها مطلع دور الانعقاد الثالث أكتوبر المقبل».

وأضاف في تصريحات لـ«التحرير»، إن المكتب السياسي للائتلاف بصدد مراجعة آداء كل اللجان خلال عملها في فترة دور الانعقاد الثاني، ومن المقرر أن يجتمع المكتب السياسي قريبا ويعرض عليه تقرير بآداء الـ25 لجنة.

شاهد أيضا

وأوضح أن هناك اتجاها لإحداث تغيير في هيئات المكاتب، وخوض الانتخابات على رئاسة بعض اللجان التي لم يخوضها الائتلاف في دور الانعقاد الثاني، إضافة إلى التوافق مع باقي أعضاء الكتل البرلمانية داخل المجلس على بعض مقاعد هيئات المكاتب.

يذكر أن ائتلاف دعم مصر تمكن من حصد رئاسة 17 لجنة نوعية خلال دور الانعقاد الثاني من إجمالى 25 لجنة نوعية تحت قبة البرلمان. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث