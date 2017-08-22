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سامح شكري يغادر أستونيا متوجها إلى ليتوانيا

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سامح شكري يغادر أستونيا متوجها إلى ليتوانيا سامح شكري يغادر أستونيا متوجها إلى ليتوانيا

التحرير

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غادر وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إستونيا متوجها إلى ليتوانيا، في ثالث محطة له خلال جولته الخارجية، التي بدأها بزيارة العاصمة الروسية موسكو.

وبدأ شكري، زيارته من مدينة تالين، عاصمة إستونيا، بعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية إستونيا، سفين ميكسر.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن هذه الزيارة تعد الأولى لوزير مصري إلى إستونيا.

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وسلم شكري، خلال الزيارة، رسالة من الرئيس عبد الفتاح إلى كيرستي كالجولايد، رئيسة إستونيا، تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن التنسيق في عدد من المحافل الدولية.

وعقد وزير الخارجية، سلسلة من اللقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأستوني. 

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التحرير

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