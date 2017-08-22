ضبط 12 شخصًا يشتبه تورطهم بمقتل 2 وإصابة 10 آخرين في المنيا

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ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، 12 شخصًا من المشتبه بتورطهم في المشاجرة التي شهدتها قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، والتي أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 10 آخرين.

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء: إن "المصابين تم توزيعهم على مستشفى النيا العام، والتأمين الصحي، وأنه تم ضبط 4 قطع من الأسلحة والطلقات النارية استخدمت في المشاجرة"، موضحًا أن قوات الأمن فرضت كردونًا داخل القرية تحسبًا لتجدد الاشتباكات.

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كانت قرية بهدال، شهدت مساء أمس، مشاجرة عنيفة بين عائلتين، بسبب تطاير نواتج محصل القمح على الأهالي أثناء حضورهم حفل زفاف، وأسفرت عن مقتل 2 وإصابة 10 آخرين.