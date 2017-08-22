أبو العلا: 6 سبتمبر اجتماع «النقض» لإقرار تعديلات «الإجراءات الجنائية»

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عقدت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ظهر اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية لأعضاء المحكمة تحت عنوان "حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والطعن بالنقض".

شارك فى الحلقة عدد كبير من نواب وقضاة المحكمة وعرضوا فيها وجهات نظرهم في التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، وأجرى رئيس المحكمة العديد من المناقشات مع الأعضاء وانتهى الاجتماع إلى ضرورة عقد لقاءات مستمرة للتداول في هذه الأمور مع قضاة المحكمة.

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وأكد المستشار مجدى أبو العلا أن الهيئة العامة للمحكمة سوف تنعقد يوم 6 سبتمبر المقبل لعرض الموضوعات عليها، وذلك لحسن سير وتحقيق العدالة الناجزة.