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برلماني: الحكومة تتلاعب بالشعب في شراء كراسات الإسكان الاجتماعي

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برلماني: الحكومة تتلاعب بالشعب في شراء كراسات الإسكان الاجتماعي برلماني: الحكومة تتلاعب بالشعب في شراء كراسات الإسكان الاجتماعي

التحرير

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« تتلاعب بالشعب»، هكذا وصف النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد، بدائرة العمرانية، على أزمة نقص كراسات الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي، بعد وصول عدد من الشكاوى من المواطنين ممن حاولوا التقدم بالحصول على كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي "الإعلان التاسع".

وأضاف اليوم، الثلاثاء، أن هيئة البريد ورئيسة صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي، أكدا مرارا على توافر الكراسات في مكاتب البريد وأن المكاتب تعمل بشكل يومي منذ الإعلان عن بدأ سحب الكراسات.

وطالب فؤاد بمتابعة الوضع بشكل أقرب إلى الواقع وعدم الاكتفاء بتصريحات إعلامية تفيد بتوفير الكراسات بشكل يغطي طلبات المواطنين، وهذا ما لا يتناسب مع حقيقة الوضع أمام المكاتب والتي برزت بشكل كبير في الأيام الماضية وتسببت في تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد نتيجة نقص الكراسات من المكاتب.

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وأشار إلى أن الكراسات التي يتم طباعتها وضخها لمكاتب بريد الجيزة لا تتناسب مع الأعداد التي تتقدم للحصول على الكراسات، حيث يتوافد على المكاتب عدد كبير من المواطنين يقفون بالطوابير من الخامسة صباحا.

وطالب بسرعة توفير كراسات الشروط حتى يتمكن المواطن من الحصول على حلم الشقة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة وأنه تم البدء في دفع مقدمات حجز وحدات الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي بـ22 محافظة والتي تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، بشكل يضمن لكل مواطن راغب في تملك وحدة من الحصول على ما يرغب بطريقة آدمية.

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التحرير

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