بيليه لجونيور: لا تظن نفسك اللاعب الأفضل في العالم

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وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، نصيحة لفينيسوس جونيور، لاعب ريال مدريد الجديد البالغ من العمر (17 عامًا)، وذلك بعد أن تعاقد معه الفريق الملكي مقابل 45 مليون يورو.

وأوضح بيليه أن أهم شيء اتبعه طوال حياته هو نصحية والده له بأن لا يؤمن في أي لحظة بأنه اللاعب الأفضل في العالم، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأشار بيليه، إلى تلك النصيحة الوحيدة التي يملكه لجونيور بعدما قرر مصيره بالفعل بالانتقال إلى ريال مدريد، مؤكدًا على أن الله منحه الموهبة، ولكن لم يؤمن للحظة بأنه أفضل من الآخرين، مؤكدًا على أنه ربما يتساوى مع الآخرين، ولكنه لم يؤمن للحظة بأنه الأفضل.

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وطالب بيليه فينيسوس جونيور بضرورة التحلي بالتواضع والتأكد من أنه كل يوم سيتعلم أمر جديد، حتي يصبح من أفضل اللاعبين في العالم.

واختتم بيليه نصحيته لجونيور بالإشارة إلى ضرورة التحلي بالثقة عن الدخول إلى الملعب واللعب بشخصيته والإيمان بقدرته على تسجيل الأهداف دون الظن بأنه أفضل من الأخرين.