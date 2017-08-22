«أديداس» تبدأ في بيع قمصان إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد

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باتت عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف مانشستر يونايتد قريبة للغاية، وذلك بعد أن طرحت شركة «أديداس» الراعية للشياطين الحمر، قمصانًا تحمل اسم النجم السويدي، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ولا تزال المحادثات جارية بين إبراهيموفيتش ومانشستر يونايتد من أجل توقيع عقد جديد، حيث يقترب اللاعب السويدي من التعافي من إصابته في الركبة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى ثقة شركة «أديداس» في عودة إبرا من جديد للشياطين الحمر، حيث بدأت الشركة الألمانية بالفعل في بيع قمصان اللاعب وهو يحمل القميص رقم 10، وذلك بعد أن حصل روميلو لوكاكو على الرقم 9 الذي كان يرتديه المهاجم السويدي مع مانشستر الموسم الماضي.

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وتطرح شركة أديداس قمصان إبراهيموفيتش للبيع على موقعها الأمريكي فقط، ولكن يعد ذلك الأمر إشارة قوية إلى قرب انضمامه من جديد لليونايتد.