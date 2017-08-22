«لم أتحرش بنيللي» و«طلعت عبيط في جراند أوتيل».. أجرأ تصريحات «أحمد داوود»

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حل الفنان أحمد داوود، أمس الإثنين، ضيفًا على الموسم الرابع من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية "إسعاد يونس"، على فضائية "سي بي سي"، وتحدث عن النجاح الذي حققه في مسلسل "هذا المساء"، الذي عرض في ماراثون رمضان الماضي، وكواليس دوره في العمل، بالإضافة إلى حديثه عن العديد من الأمور الفنية والشخصية، التي نرصدها خلال التقرير التالى..

كلية الهندسة

روى "داوود" معاناته في بدايته وهو طالب في كلية الهندسة، ولم يكن هناك مسرحًا مخصصًا لهم، وكان مناخ العمل مع طلاب هندسة في المسرح صعب لالتزامهم الشديد في الدراسة، لكنه حصل على جائزة لأحد أدواره الجامعية، فشعر أنه يستطيع أن يصبح ممثلًا، مشيرًا إلى أنه توجه للفرق الحرة بعدما أصابه اليأس من مسرح الجامعة، وحصل على جائزة من مهرجان فرنسي عن أحد عروض تلك الفرق.

رد فعل والده على عمله بالتمثيل

لم يمانع والده على عمله بالتمثيل، ولكنه شرط عليه أن يكمل دراسته في البداية في كلية "الهندسة" ثم يتجه إلى التمثيل، مضيفًا أنه عندما كان يتقدم إلى أي دور في المسلسلات كانوا يطلبون منه صورة، فقام بعمل صورة واحدة تجمع عددًا من صوره، وصار يمشي في الشوارع معه عدد منها يوزعها على المخرجين والمنتجين، كما لو كان مندوب مبيعات، على حد تعبيره.

«صابر» في «سجن النسا»

كشف "داوود" عن كواليس اختياره في دور "صابر" في مسلسل "سجن النسا"، مشيرًا إلى أنه شعر بالتوتر الشديد عندما أخبرته المخرجة "كاملة أبو ذكري" عن رغبتها في اختياره لأداء الشخصية، حتى أنه عجز عن نطق جمل مشهد الاختبار أمام الكاميرا.

وروى "داود" أنه عندما اجتمع مرة أخرى بمخرجة المسلسل، والفنانة نيللي كريم على طاولة لقراءة المشهد، قام برد فعل جريء فاجأ نيللي كريم، وقام بمسكها من أعلى رجلها لتتوتر ويقوم هو بكسر الحاجز ويقرأ المشهد، حتى أقنع مخرجة العمل بالحصول على الدور، وقال مازحًا: "بس طبعًا ماتحرشتش بنيللي"، وتابع: "الأستاذة كاملة رمت الورق وقالت والله ما في حد غيرك هيعمل الدور".

أصعب مشهد في «هذا المساء»

كشف "داوود" عن أصعب مشاهد مسلسل "هذا المساء"، وهو مشهد رؤيته لفيديو إباحي لـ"تقي"، الفتاة التي يحبها، لأول مرة وكان من المفترض أن يتأثر ويظهر مشاعر الغضب، على الرغم من أن ظروف التصوير أجبرته أن يشاهد شاشة سوداء وكان عليه أن يظهر تأثرًا كبيرًا.

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سر اسم «بنتخ»

كشف "داوود" عن سر اسم "بنتخ" قائلًا: "ربنا يسامحها مراتي علا رشدي هي التي أطلقت عليا هذا الاسم، وكان بيننا فقط وكنت أناديها بسنتخ، لكن بنتخ أتعرف بين دائرة أصحابنا وانتشر"، وتابع مازحا: "أنا بقيت بنتخ وهي لسة علا علشان أنا محترم".

كواليس تعرفه على «علا رشدي»

أكد الفنان "داوود"، أنه ارتبط عاطفيا بزوجته الفنانة علا رشدي منذ عام 2006، حيث تقابل معها لدى المخرج خالد جلال في مركز الإبداع، قائلا: "علا في الفترة دي كانت فنانة وبتشتغل وشها معروف، وكنت بتوتر إن يقولوا عني إني مرتبط بها عشان تساعدني، واتجوزنا فى 2010"، وتابع: "كانوا في البداية بيقولوا مين اللي معاكي ده يا علا، زي دلوقتي بيقولوا مين البنت اللي معاك دي يا أحمد، سيبونا في حالنا".

طلعت «عبيط» في جراند أوتيل

أوضح "داوود"، إنه كان يظن أن مشاركته في مسلسل "جراند أوتيل"، بعد لعب دور البطولة في مسلسل "سجن النسا"، ستحقق نجاحًا كبيرًا باختلاف الشخصيات لكنه تعرض لانتقادات عديدة بسبب تشابه الدور بالدور الذي قدمه في "سجن النسا"، قائلا: "أنا طلعت عبيط في مسلسل جراند أوتيل".