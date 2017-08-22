بدأت بـ«الحجاب» وندمت بعد «الأسطورة».. 5 محطات في حياة «ياسمين صبري»

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تصدرت الفنانة "ياسمين صبري" صاحبة الثلاثين عامًا، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، لقت شعبية وقبولًا واسعًا بين الكثيرين نظرًا لجمالها ورشاقتها. ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المواقف التي أثارت الجدل للفنانة الشابة..

1- تمارا في «الأسطورة»

لم تقتصر المشكلات التى جمعت المخرج محمد سامي، مع بعض بطلات مسلسل "الأسطورة"، عند الفنانة نسرين الأمين فقط، فتسببت الفنانة مي عمر التى تقوم بدور شهد في المسلسل في انسحاب الفنانة ياسمين صبري قبل تصوير مشاهدها، حيث قالت الأخيرة إن المخرج قام بتعديل عدد من مشاهدها في المسلسل لصالح زوجته.

وقالت "ياسمين" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" وقتها: "سامحوني اللي كان مستني يشوفني السنة دي، أنا كنت ساذجة بس ربنا هيعوضني عشان أنا ببدأ يومي بنية سليمة وبتوكل على الله فقط"، وأضافت "مش عايزة أظلم حد بس ربنا بيدي كل واحد على قد نيته الحمد لله".

وبعد نهاية المسلسل صرحت الفنانة ياسمين صبري، أنها تشعر بالندم لأنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "جراند أوتيل"، الذي يضم مجموعة كبيرة من صناع مسلسل "طريقي"، الذي ظهرت فيه العام الماضي، مشيرًا إلى أن كواليس مسلسل "الأسطورة" هي من أسوأ الكواليس في حياتها، مؤكدة أن النجم "محمد رمضان" كان دائمًا يدافع عنها أمام المخرج محمد سامي.



2- والدتها

فاجأت ياسمين صبري جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بنشرها صورة لوالدتها التي بدت شابة عشرينية، بشعرها الأصفر، وأناقتها وهي تقف أمام سيارة حمراء برفقة كلبها الضخم.

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3- جلسة تصوير جريئة

أثارت غضب الجمهور بعد خضوعها لجلسة تصوير بعين المصور محمد عبد السلام، وهي ترتدي ملابس قصيرة للغاية، كشفت عن جزء كبير من جسدها، لتثير غضبا كبيرا بين جمهورها الذي أبدى إعجابه فيما قبل بإطلالتها البسيطة.

4- «خطوات الشيطان»

بدأت حياتها الفنية بالحجاب، عندما التقت بمساعدة مخرج رشحتها للعمل في برنامج "خطوات الشيطان" للداعية معز مسعود فى 2013، وذهبت لجلسات تقسيم الأدوار وحصلت على دور (رشا) بطلة البرنامج.

5- «جبل الحلال»

علمت بوجود جلسات لاختيار الفنانين المشاركين في المسلسل (جبل الحلال)، واختارها المخرج عادل أديب ومحمود عبدالعزيز، ومن هنا كانت الإنطلاقة الحقيقة.