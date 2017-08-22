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ساويرس يطالب الحكومة الليبية بضمان سلامة رئيس الوزراء الأسبق المختطف

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مصراوي Masrawy

ساويرس يطالب الليبية بضمان سلامة رئيس الوزراء الأسبق المختطف

01:57 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ساويرس يطالب الحكومة الليبية بضمان سلامة رئيس الوزراء الأسبق المختطف

المهندس نجيب ساويرس

كتبت- ياسمين محفوظ:

طالب المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، الحكومة الليبية بضمان سلامة على زيدان، رئيس الوزراء الليبي الأسبق المختطف من قبل جهات مجهولة.

وقال ساويرس، في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء: "أطالب الحكومة الشرعية في لبيبا بأن تضمن سلامة علي زيدان، وأن تسعى للافراج عنه".

وكان مؤسس حزب المصريين الأحرار، غرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "السيد علي زيدان لازال مختطفًا، يرجى نشر هذه الأخبار عن أسرة السيد على زيدان".

وأعاد مؤسس المصريين الأحرار، نشر تصريح زيدان نجل علي زيدان، الذي أكد فيه عدم وجود مذكرة توقيف صادرة عن النائب العام بحق والده.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الاثنين، عن قلقها البالغ والكبير حيال استمرار اختفاء رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان لليوم السابع على التوالي. كما أعربت عن استيائها الشديد حيال الصمت المريب، لمكتب النائب العام والمجلس الرئاسي حكومة الوفاق في مدينة طرابلس إزاء واقعة الاختطاف.

وطالبت اللجنة إياهم بضرورة الإسراع للكشف عن مصير علي زيدان والعمل علي تحديد الأسباب والدوافع وراء اختفائه والعمل على إطلاق سراحه.

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مصراوي Masrawy

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