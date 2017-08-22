الأوقاف: لم نتفق مع أي جماعة أو فصيل بشأن تخصيص ساحات لصلاة العيد

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف لم تعقد أي اتفاقات مع أي فصيل معين لتخصيص جزء من ساحات صلاة العيد لها.

وأوضح جمعة، خلال لقائه بمديري المديريات، الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن الساحات المعتمدة من الوزارة هي الوحيدة المختصة بإقامة شعائر العيد، مشدداً على أنه لن يتم السماح باستخدام صلاة العيد لأغراض سياسية.

وشدد وزير الأوقاف على أنه لن يتم السماح لأي فصيل سياسي بإقامة ساحات العيد، وستؤدى الصلاة في الأماكن المعتمدة من قبل الوزارة.