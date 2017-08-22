أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " انا كنت محظوظ اني اتعامل مع قامات كبيرة في أعمالي " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يتحدث عن دوره في مسلسل " فرقة ناجي عطالله " -
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز -
مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص -
بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اعتراف المشتبه به في هجوم الطعن بفنلندا والقضاء يأمر بحبسه لحين المحاكمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اعتراف المشتبه به في هجوم الطعن بفنلندا والقضاء يأمر بحبسه لحين المحاكمة

01:50 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

اعتراف المشتبه به في هجوم الطعن بفنلندا والقضاء يأمر بحبسه لحين المحاكمة

هلسنكي - (د ب أ):

أمرت محكمة فنلندية اليوم الثلاثاء بحبس مغربي مشتبه به في هجوم الطعن القاتل الذي وقع بمدينة توركو جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي إلى حين محاكمته، حسبما أفادت الشرطة عقب جلسة الاستماع.

وتمت الإشارة إلى عبد الرحمن مشكاح، حسبما ورد اسمه في وثائق المحكمة، على أنه المشتبه به الرئيسي في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل امرأتين من مواطني فنلندا وإصابة 8 أشخاص آخرين .

ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة "هلسنكي سانومات" عن محامي المشتبه به، كارلي جوميروس، القول عقب الجلسة اليوم إن موكله قد اعترف بالمسؤولية عن سقوط القتيلتين والجرحى الثمانية.

وعقدت جلسة الاستماع عبر رابط ، حيث يرقد المشتبه به ،وهو طالب لجوء عمره 18 عاما، في المستشفى لإصابته برصاص الشرطة خلال الهجوم.

وفي مستهل جلسة الاستماع، ظهر مشكاح على سرير في المستشفى، ولكنه غطى رأسه ببطانية، حسبما أفاد صحفيون في قاعة المحكمة في توركو.

وأمر القاضي بعد ذلك باستمرار الجلسة ولكن بشكل مغلق.

وتقول الشرطة الفنلندية إنه لابد أن يتم توجيه تهمتي قتل بقصد الإرهاب وثمانية تهم شروع في القتل بقصد الإرهاب في قضية الهجوم .

ويواجه أربعة مغاربة آخرون تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما جلسات استماع منفصلة اليوم للاشتباه بتورطهم في الجرائم.

ولا يزال شخصان في وحدة الرعاية المركزة بمستشفى توركو الجامعي لإصابتهما بجروح في الرقبة خلال الهجوم ، ولكن حالتيهما مستقرتان ، حسبما قالت كبيرة مسؤولي المستشفى لينا سيتالا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فنلندا تطلب احتجاز 5 مغاربة يٌشتبه تورطهم في هجوم الطعن

    أخبار

  • برلين: منفذ هجوم الطعن في توركو كان يقيم من قبل في ألمانيا

    أخبار

  • الشرطة الفنلندية تحقق مع المشتبه به الرئيسي في هجوم الطعن

    أخبار

  • الشرطة الفنلندية تحقق في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي يستهدف النساء

    أخبار

إعلان

e7a35e8637.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو)

سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو)

بالفيديو- الإفتاء: مشاهدة الأفلام الإباحية تُخرب البيوت

بالفيديو- الإفتاء: مشاهدة الأفلام الإباحية تُخرب البيوت

بالفيديو- تعرف على حكم الشرع في مشاهدة الأفلام الإباحية

بالفيديو- تعرف على حكم الشرع في مشاهدة الأفلام الإباحية