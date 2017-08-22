اعتراف المشتبه به في هجوم الطعن بفنلندا والقضاء يأمر بحبسه لحين المحاكمة

هلسنكي - (د ب أ):

أمرت محكمة فنلندية اليوم الثلاثاء بحبس مغربي مشتبه به في هجوم الطعن القاتل الذي وقع بمدينة توركو جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي إلى حين محاكمته، حسبما أفادت الشرطة عقب جلسة الاستماع.

وتمت الإشارة إلى عبد الرحمن مشكاح، حسبما ورد اسمه في وثائق المحكمة، على أنه المشتبه به الرئيسي في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل امرأتين من مواطني فنلندا وإصابة 8 أشخاص آخرين .

ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة "هلسنكي سانومات" عن محامي المشتبه به، كارلي جوميروس، القول عقب الجلسة اليوم إن موكله قد اعترف بالمسؤولية عن سقوط القتيلتين والجرحى الثمانية.

وعقدت جلسة الاستماع عبر رابط فيديو، حيث يرقد المشتبه به ،وهو طالب لجوء عمره 18 عاما، في المستشفى لإصابته برصاص الشرطة خلال الهجوم.

وفي مستهل جلسة الاستماع، ظهر مشكاح على سرير في المستشفى، ولكنه غطى رأسه ببطانية، حسبما أفاد صحفيون في قاعة المحكمة في توركو.

وأمر القاضي بعد ذلك باستمرار الجلسة ولكن بشكل مغلق.

وتقول الشرطة الفنلندية إنه لابد أن يتم توجيه تهمتي قتل بقصد الإرهاب وثمانية تهم شروع في القتل بقصد الإرهاب في قضية الهجوم .

ويواجه أربعة مغاربة آخرون تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما جلسات استماع منفصلة اليوم للاشتباه بتورطهم في الجرائم.

ولا يزال شخصان في وحدة الرعاية المركزة بمستشفى توركو الجامعي لإصابتهما بجروح في الرقبة خلال الهجوم ، ولكن حالتيهما مستقرتان ، حسبما قالت كبيرة مسؤولي المستشفى لينا سيتالا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).