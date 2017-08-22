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مشاهير حافظوا على صحتهم بالأكل النباتي.. منهم شيرين رضا

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مصراوي Masrawy

مشاهير حافظوا على صحتهم بالأكل النباتي.. منهم رضا

02:06 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مشاهير حافظوا على صحتهم بالأكل النباتي.. منهم شيرين رضا

هؤلاء المشاهير يفضلون الأكل النباتي بينهم مصريان..

كتبت - هاجر حاتم:

يعكس ما يتناوله الأشخاص جزء كبير من طريقة حياتهم، ولكل إنسان نوعية الطعام المفضلة لديه، وأسلوب حياته الذي يؤثر بالطبع على صحته ومزاجه. ولأن حياة المشاهير دائمًا تحت الأضواء، يحرص أغلبهم على اتباع أسلوب حياة صحي للحفاظ على الرشاقة والشباب، من بينها الأنظمة النباتية، التي تعتمد بشكل كبير على تناول الخضروات والفاكهة والابتعاد قدر الإمكان عن اللحوم.

- مارك زوكربيرج (مؤسس موقع فيسبوك)

مارك زوكربيرج

يتبع نظام نباتي منذ عدة سنوات، حيث ذكر لموقع this is insider ، أنه بدأ بتعلم الكثير عن تربية الحيوانات، والزراعة، من أجل تعزيز أسلوب الحياة الصحي.

- شيرين رضا 

شيرين رضا

أوضحت من قبل في أحد البرامج الحوارية أنها تتبع نظام نباتي ولكنه ليس صارم، يعتمد على الابتعاد عن اللحوم، وتناول كميات قليلة من "الأجبان" على فترات متباعدة، وهذا ساعدها بشكل كبير في الحفاظ على صحتها وشبابها.

- ستيف جوبز (مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آبل)

ستيف جوبز (مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آبل)

كان يعتمد بشكل رئيسي على تناول التفاح والجزر، في وجباته اليومية، لدرجة جعلت جسده يتخلص من السموم بشكل دائم، حتى أنه لم يكن يستخدم مزيلات التعرق، وفقًا لما ذكره موقع nbcnews.

- باسم يوسف (اعلامي)

باسم يوسف

 قام باتباع نظام غذائي يعتمد على الخضروات فقط  منذ حوالي 4 سنوات، وبدأ ينشر عن هذا النظام وأهميته وطريقة اتباعه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

- آن هاثواي (ممثلة أمريكية)

آن هاثواي (ممثلة أمريكية)

حاولت اتباع هذا النظام عند تأديتها لدورها في فيلم "catwoman" من أجل فقدان الكثير من الوزن، إلا أنها وجدت نفسها تكمل هذا النظام لبقية حياتها، حيث أشارت إلى أن صحتها صارت أفضل، بحسب ما ذكره موقع "mindbodygreen".

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