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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

01:57 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بمكتبه بديوان عام المحافظة، للتعرف على احتياجات المحافظة، وزيارة المشروعات القومية والخدمية.

بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع محافظ كفر الشيخ، والقيادات التنفيذية، للتعرف على ما جرى تنفيذه من مشروعات خلال الفترة الماضية، وتشمل الزيارة تفقد بعض المشروعات القومية والخدمية التي تقام على أرض محافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأتي ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها للمحافظات خلال فترة الإجازة البرلمانية.

وأكد أعضاء اللجنة، أن تلك الزيارة تستهدف الوقوف على المشروعات الجارية بالمحافظة، وكذلك التي تحتاج لتضافر الجهود النيابية والتنفيذية والمجتمعية، سواء في مجال التخطيط العمراني، أو الاستثمار والإنتاج، والمميزات والخدمات النسبية التي تتمتع بها محافظة كفر الشيخ.

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