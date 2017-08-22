أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على شخصين حاولا الاستيلاء على 760 ألف جنيه من مكتب بريد ببورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على شخصين حاولا الاستيلاء على 760 ألف جنيه من مكتب بريد ببورسعيد

01:53 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

القبض على شخصين حاولا الاستيلاء على 760 ألف جنيه من مكتب بريد ببورسعيد

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال مصدر أمني مطلع بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن ألقت القبض على شاب وفتاة حاولا الاستيلاء على مبلغ مالي كبير من مكتب بريد عقب سرقة دفتر بريد سيدة عجوز.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"مصراوي"، أن قسم شرطة الشرق تلقى بلاغًا من مكتب بريد بورسعيد بمحاولة أحد الأشخاص سحب 760 ألف جنيه مصري، من حساب إحدى العميلات، مدعيًا أنها مريضة وطريحة الفراش ولا تستطيع الذهاب لمكتب البريد.

وأضاف المصدر، أن قوة من رجال مباحث قسم شرطة الشرق توجهوا إلى المكتب وألقت القبض على "هيثم. م. م"، وبمناقشته أقر أنه حصل على دفتر البريد الخاص بالعميلة بمعاونة فتاة تعمل لديها بالمنزل وتدعى "فاطمة. أ. أ" وتم القبض عليها، وتحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 4200 جنح الشرق لسنة 2017، وجاري العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهمين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طرح لحوم بلدي ومجمدة بأسعار مخفضة في بور سعيد استعدادًا للعيد

    أخبار

  • ضبط طن و300 كيلو جبن فاسد في بورسعيد

    أخبار

  • سقوط مصعد مصلحة ضرائب بورسعيد دون إصابات

    أخبار

  • بالصور.. زحام شديد على سحب كراسة شروط "الإسكان التعاوني" في بورسعيد

    أخبار

إعلان

a06c54ceeb.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح