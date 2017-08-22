القبض على شخصين حاولا الاستيلاء على 760 ألف جنيه من مكتب بريد ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال مصدر أمني مطلع بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن ألقت القبض على شاب وفتاة حاولا الاستيلاء على مبلغ مالي كبير من مكتب بريد عقب سرقة دفتر بريد سيدة عجوز.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"مصراوي"، أن قسم شرطة الشرق تلقى بلاغًا من مكتب بريد بورسعيد بمحاولة أحد الأشخاص سحب 760 ألف جنيه مصري، من حساب إحدى العميلات، مدعيًا أنها مريضة وطريحة الفراش ولا تستطيع الذهاب لمكتب البريد.

وأضاف المصدر، أن قوة من رجال مباحث قسم شرطة الشرق توجهوا إلى المكتب وألقت القبض على "هيثم. م. م"، وبمناقشته أقر أنه حصل على دفتر البريد الخاص بالعميلة بمعاونة فتاة تعمل لديها بالمنزل وتدعى "فاطمة. أ. أ" وتم القبض عليها، وتحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 4200 جنح الشرق لسنة 2017، وجاري العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهمين.