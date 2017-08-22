ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة ويصدّر 37 ألف طن فوسفات

دمياط – محمد إبراهيم:

انتهت هيئة ميناء دمياط من حركة الصادر، اليوم الثلاثاء، عقب تصدير 37170 طن فوسفات وإعادة تصدير 6000 طن ذرة، في الوقت الذي غادر فيه القطار رقم 2457 بحمولة إجمالية 1291 طن قمح، في حين غادرت 78 سيارة بحمولة 3556 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء، 6 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات، و9 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 14 بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 154678 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34684 طنًا.