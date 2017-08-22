بالصور.. 238 حاجا وحاجة يغادرون مطار أسوان إلى الأراضي المقدسة

أسوان - إيهاب عمران:

ودع اللواء هاني محمود السكرتير العام لمحافظة أسوان، حجاج بيت الله الحرام، بمطار أسوان الدولي ضمن حجاج الجمعيات الأهلية، والبالغ عددهم 238 حاجًا وحاجة، المتجهين إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج للعام الحالي 1438 هـ / 2017 م على الرحلة رقم 645، التي أقلعت صباح اليوم الثلاثاء، من مطار أسوان إلى مطار جدة بالسعودية.

وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالتيسيرات والتسهيلات التي لمسوها خلال استكمال إجراءات السفر، مقدمين الشكر للمسئولين، على رعايتهم لهم من خلال إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، بجانب نقلهم من محل إقامتهم في مختلف مراكز ومدن المحافظة إلى مطار أسوان.