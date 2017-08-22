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ضبط صاحب مخبز استولى على 121 ألف جنيه من أموال الدعم بحدائق القبة

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مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مخبز استولى على 121 ألف جنيه من أموال الدعم بحدائق القبة

02:05 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ضبط صاحب مخبز استولى على 121 ألف جنيه من أموال الدعم بحدائق القبة

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، اليوم الثلاثاء، صاحب مخبز بلدي لاستيلائه على 121 آلف جنيه من أموال الدعم في منطقة حدائق القبة.

وردت معلومات للواء أنور سعيد، مدير شرطة التموين، مفادها قيام مالك مخبز بلدي باللاعب بمنظومة شغيل الخبز وبيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء بحدائق القبة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة، وتمكنت من ضبط مالك المخبز وبالفحص تبين استيلاؤه على 121 آلاف جنيه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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