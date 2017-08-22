ضبط تشكيل عصابي لسرقة الأجانب في قصر النيل

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على مسجلين خطر كونا تشكيل عصابي لسرقه الأجانب في قصر النيل.

تلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل بلاغا من الياباني الجنسية ناوكي نيوشيدا صحفي بوكالة كيودو اليابانية الإخبارية الكائنة الزمالك ، بأنه حال سيره مترجلا بشارع محمد مظهر ـ الزمالك ـ دائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص " غير معلوم لديه " وابلغه بإتساخ بنطاله من الخلف ، وقام بمساعدته على تنظيفه وانصرف وعقب توجهه لفندق هيلتون بالزمالك اكتشف سرقة حافظة نقوده من جيب بنطاله وبداخلها مبلغ 200 دولار أمريكي ، 1800 جنيه كارت ائتمان ، كارنيه المركز الصحفي للإذاعة والتليفزيون " صادر من الهيئة العامة للاستعلامات " كارنيه خاص بجهة عمله " واتهم المذكور بسرقتها منه بأسلوب المغافلة ً.

و أسفرت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "مجدي ح." ، عاطل ، و"كريم ع." .

عقب تقنيين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما السيارة.

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الحادث، وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة والاحتكاك تم بإرشادهما ضبط مبلغ 500 جنيه من متحصلات الحادث، وحافظة نقود المجني عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية.

وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولي عليه على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.