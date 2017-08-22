أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " انا كنت محظوظ اني اتعامل مع قامات كبيرة في أعمالي " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يتحدث عن دوره في مسلسل " فرقة ناجي عطالله " -
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز -
مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص -
بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل قهوجي بكفالة 2000 جنيه بعد اتهامه باغتصاب طفلة بالوايلي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل قهوجي بكفالة 2000 جنيه بعد اتهامه باغتصاب طفلة بالوايلي

02:01 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

إخلاء سبيل قهوجي بكفالة 2000 جنيه بعد اتهامه باغتصاب طفلة بالوايلي

إخلاء سبيل قهوجي بكفالة

كتب- محمود السعيد:

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل قهوجي، بكفالة مالية 2000 جنيه، لاتهامه باغتصاب طالبة في الوايلي بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها أنها ما زالت بكرًا، ولا يوجد بها أثار عنف أو اغتصاب.

تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغاً من والد فتاة تدعى "د . ك" يتهم فيه "م . م" قهوجي باختطاف ابنته والتعدي جنسياً عليها بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التحقيقات في مقتل طفلة بمنشأة ناصر: الأم اكتشفت علاقتها الغرامية مع

    أخبار

  • إحالة محام للنيابة لإهانة المحكمة بقضية "أنصار الشريعة".. والتأجيل

    أخبار

  • لكشف أسباب وفاة "محتجز قسم منشأة ناصر".. النيابة تنهي تفريغ 50% من

    أخبار

  • قاضي "الدفاع الجوي" لدفاع المتهمين: ''اعرف الاتهامات المسندة لموكلك

    أخبار

إعلان

924d51b0b5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح