إخلاء سبيل قهوجي بكفالة 2000 جنيه بعد اتهامه باغتصاب طفلة بالوايلي

كتب- محمود السعيد:

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل قهوجي، بكفالة مالية 2000 جنيه، لاتهامه باغتصاب طالبة في الوايلي بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها أنها ما زالت بكرًا، ولا يوجد بها أثار عنف أو اغتصاب.

تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغاً من والد فتاة تدعى "د . ك" يتهم فيه "م . م" قهوجي باختطاف ابنته والتعدي جنسياً عليها بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.