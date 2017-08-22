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رئيس أكاديمية الشرطة: الكلية تفتح أبوابها للجميع.. ولا نستثني أحدًا

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مصراوي Masrawy

رئيس أكاديمية الشرطة: الكلية تفتح أبوابها للجميع.. ولا نستثني أحدًا

01:52 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

رئيس أكاديمية الشرطة: الكلية تفتح أبوابها للجميع.. ولا نستثني أحدًا

أكاديمية الشرطة

كتب ـ علاء عمران:

أكد اللواء الدكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء أن كلية الشرطة تفتح أبوابها لجميع أبناء الشعب المصري دون أي تمييز أو استثناء ؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

وقال العمري ، خلال جولته التفقدية لأعمال قبول طلبات الطلبة الجدد التي رافقه خلالها مدير كلية الشرطة وعدد من قيادات الكلية ، إن الأكاديمية تحرص على تطبيق معايير موضوعية في اختيار الطلبة المتقدمين لانتقاء الأفضل من بينهم.

واطمأن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة على تطبيق معايير العدالة والموضوعية بين جميع الطلبة المتقدمين..مثنيا على مستوى اللياقة البدنية الذي ظهر عليه الطلبة المتقدمون وجديتهم لتحقيق هدفهم في الالتحاق بالكلية لنيل شرف حمل رسالة تحقيق الأمن للبلاد.

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