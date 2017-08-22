إخلاء سبيل 8 متهمين في أحداث شغب جزيرة الوراق

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 8 متهمين على ذمة التحقيق في اتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء تنفيذ حملة إزالة التعديات بجزيرة الوراق.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عدة تهم للمتهمين شملت التعدي على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدي على رجال الشرطة بهدف منع تنفيذ قرارات الازالة.

وأضافت التحقيقات أن الأهالي أطلقوا أعيرة نارية من بندقية خرطوش، اتجاه قوات الأمن بالإضافة إلى رشقهم بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 31 ضابط ومجند، بينهم 4 في حالة خطرة، ما أدى إلى انسحاب قوات الأمن.