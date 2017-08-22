قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وآخر واستمرار حبسهما

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل صفوت عبد الغني القيادي في تحالف دعم الإخوان ومتهم أخر لاتهامهما بالتحريض على العنف.

كما قررت المحكمة تجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.