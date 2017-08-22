ننشر الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية.. أبرزها "التجارة والتربية والزراعة"

كتب- محمد قاسم:

فتح موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، الأسبوع الماضي، الباب أمام الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام (الثانوية العامة + سنتان) الناجحين من الدور الأول" حتى 24 أغسطس.

وبلغ الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات ونظائرها التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية75 % فأكثر، كما تقرر قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض التابعة لوزارة الصحة 75% فأكثر.

وأكدت الوزارة أنها ستقبل، الحاصلين على تلك الشهادات في الجامعات والمعاهد العليا بنسبة 10% من أعداد المقبولين من طلاب الثانوية العامة، مؤكدة أن ثلثي هذه النسبة من الحاصلين على الدبلومات الخمس سنوات والثلث للحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 سنوات.

ويرصد مصراوي، أبرز الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة أمما طلاب الدبلومات الفنية.

طلاب دبلوم "تجارة" نظام 3 سنوات:

كليات التجارة (انتظام وانتساب موجه): بجامعات القاهرة - الإسكندرية - عين شمس – أسيوط - طنطا – المنصورة- حلوان - الزقازيق- المنوفية - قناة السويس - جنوب الوادي - بني سويف - بنها – سوهاج - كفر الشيخ - دمنهور- دمياط – السويس - بورسعيد - أسوان - مدينة السادات - العريش.

كليات التربية بجامعات "سوهاج، طنطا، حلوان، مدينة السادات، كفر الشيخ، دمنهور"، وكلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) بجامعة الزقازيق، الكلية التكنولوجية ادارة ونظم المعلومات ببورسعيد، برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

طلاب دبلوم "زراعة" 3 سنوات:

طلاب دبلوم "صناعة" 3 سنوات: