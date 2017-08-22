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الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 14 آخرين في حادث سير بالجيزة

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مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 14 آخرين في حادث سير بالجيزة

01:36 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 14 آخرين في حادث سير بالجيزة

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 2 وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي طريق الكريمات اتجاه بني سويف بالصف، بالجيزة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل حالتي الوفاة إلى مشرحة مستشفى الصف المركزي، فيما تم نقل 5 من المصابين إلى مستشفى الصف المركزي، ومصابين إلى مستشفى أطفيح، و7 مصابين إلى مستشفى حلوان العام، بمشاركة 10 سيارات اسعاف مجهزة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباة كسر بالضلوع، كسر بقاع الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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