مصدر بـ"الكهرباء": الاستعانة بـ "فالكون" لقراءة العدادات 01:34 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

عدادت الكهرباء

كتبت - هاجر حسني:قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة ستبرم اتفاقًا مع شركة فالكون، لقراءة عدادات الكهرباء، وذلك بسبب ضعف عدد الكشافين التابعين للوزارة.وأضاف المصدر لمصراوي، الثلاثاء، أنه حتى الآن لم يتم التطرق لتفاصيل الاتفاق وسيتم الإعلان عن أهم بنوده فور التوقيع.وكان وزير الكهرباء أعلن سابقًا في مؤتمر صحفي، أن الوزارة تدرس التعاقد مع جهة سيادية للاستعانة بها في قراءة العدادات تعويضًا للنقص في عدد الكشافين والذين يبلغ عددهم 10 آلاف.وأرجع الوزير الاستعانة بجهة سيادية إلى أن المعلومات الخاصة بقواعد البيانات في وزارة الكهرباء تعد أمن قومي.

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