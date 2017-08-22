مصدر أمني عراقي: مقتل 25 داعشيا وإصابة 4 من الحشد الشعبي في تلعفر

الموصل(العراق) - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء مقتل 25 داعشيا وإصابة أربعة من الحشد الشعبي في حادثين منفصلين في تلعفر (70 كم غرب الموصل).

وقال المقدم عبد الأمير المحمداوي مدير إعلام قوات الرد السريع، للصحفيين اليوم، إن" قوات التدخل السريع فتحت المحور الشمالي الغربي لمدينة تلعفر ووصلت الى منطقة ملا جاسم والكفاح الشمالي وقتلت 15 داعشيا".

كان الحشد الشعبي فجر سيارة مفخخة يقودها انتحاري في قرية ملا جاسم ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر الحشد الشعبي بجروح.

كما اقتحمت قوة من الجيش العراقي والحشد الشعبي حي الخضراء جنوب شرقي القضاء وقتلت 10 من عناصر داعش وفجرت سيارة يقودها انتحاري.