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وزير الإسكان: حل مشكلة انقطاع المياه بالدقهلية نهائيا خلال عام

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان: حل مشكلة انقطاع المياه بالدقهلية نهائيا خلال عام

01:37 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير الإسكان: حل مشكلة انقطاع المياه بالدقهلية نهائيا خلال عام

الدكتور مصطفى مدبولي

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء مشكلات انقطاع مياه الشرب بقرى محافظة الدقهلية عام 2018، عقب الانتهاء من جميع المحطات التي تم إنشائها خلال السنوات الماضية، وإنشاء 5 محطات جديدة.

جاء ذلك خلال افتتاح محطة ميت غمر لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية 40 ألف متر مكعب في اليوم، وافتتاح محطة مياه الشرب في منية النصر، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، والمهندس عزت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف مدبولي، أن معظم محطات المياة بالدقهلية جرى الانتهاء منها، "وقطعنا شوطًا كبيرًا للقضاء على مشاكل نقص مياه الشرب".

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك 5 محطات جديدة في الدقهلية، سيتم إنشائهم في الدقهلية خلال عام في مركز "نبروه" وقرى "الشوامي" و"رأس الخليج" و"الجاليا"، بالإضافة إلى محطة مياة جمصة التي تم الانتهاء من توسعاتها.

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