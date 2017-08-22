القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة البياضية جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية والاتجار في المخدرات.

وتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد إبراهيم مبارك يفيد بورود معلومات للرائد أدهم الملواني رئيس مباحث مركز شرطة البياضية، بتكوين "أدهم. ا. ا" 22 عامًا، عامل، سبق اتهامه في 8 قضايا سرقات وحيازة سلاح، و"حسن. ص. م" 22 عامًا، وشهرته "الزيز"، مقيمان الضبعية التابعة لقسم شرطة القرنة، بالترويج لتجارة المواد المخدرة بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة رئيس المباحث ومعاونيه النقيبان إسلام عبدالحكيم ومحمد طلعت، من إعداد كمين لهما بطريق "الأقصر- قنا" الصحراوي، وتم ضبطهما وبحيازتهما 2 كيلو من نبات البانجو المخدر، و12 قطعة صغيرة من جوهر الحشيش، ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها، يستغلانها في التحرك للترويج لتجارتهما، وفرد روسي 16 مللي بداخله طلقة نارية.

وبمواجهتهما بما أسفر عن الضبط، أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية من المواطنين بالأقصر، وبيعها لأحد تجار المخدرات بمركز قوص التابع لمحافظة قنا، لمقايضتها بمواد مخدرة، تمهيدًا لبيعها في مركز البياضية، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما الآثمة.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.