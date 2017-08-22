وكيل بطريركية الإسكندرية يزور ضحية "الطعن".. والأمن يفرغ كاميرات المراقبة 01:28 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

المصابة فى الحادث

الإسكندرية – محمد عامر:زار القمص رويس مرقس، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أمل عوض والتي تعرضت للطعن بسكين من مجهول عقب خروجها من كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل، مساء أمس، بمستشفى بيت النعمة بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية.وطعن مجهول مستخدمًا سكينًا "أمل عوض" 40 عامًا، أثناء صعودها سلالم منزلها عقب خروجها من كنيسة العذراء والملاك رافائيل والتي تقع على مسافة قريبة من منزلها بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة.وقال مصدر طبي بمستشفى بيت النعمة، إن المصابة حالتها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم حاليًا، لافتًا إلى أن معظم الجروح سطحية.وأوضح بيان صادر عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن الجاني تعقب السيدة وسدد لها 7 طعنات، قبل أن يفر هاربًا ولم يتم التعرف على هويته حتى الآن.وفي سياق متصل، تكثف مباحث الإسكندرية جهودها للقبض على مرتكب الواقعة من خلال الاستماع لأقوال شهود العيان وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط موقع الحادث.

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