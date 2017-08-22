استقالة "مستشار الرئيس المعزول" من الدعوة السلفية للمرة الثانية

كتبت- أسماء يحيى وأحمد عبد الفتاح:

أعلن الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، استقالته من عضوية الدعوة السلفية بكفر الشيخ، وكذلك جمعية الدعاة الخيرية بالإسكندرية وحزب النور.

وأوضح علم الدين، في بيان أصدره الثلاثاء، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أسباب استقالته قد تقدم بها لمجلس إدارة الدعوة العام في تقرير خاص، معتذرًا عن تولي رئاسة مجلس الإدارة بدسوق، وكذلك عضوية جمعية الدعوة السلفية بكفر الشيخ بالإضافة إلي جميعة الدعاة الخيرية بالإسكندرية.

وأكد مستشار الرئيس المعزول، أنه قد سبق وتقدم باستقالته من حزب النور وذلك عندما اختلف معهم في بعض المواقف السياسية، إلا أن الحزب والدعوة رفضا الاستقالة؛ بما دفعه للتقدم بها مرة ثانية للحزب.

ولفت علم الدين إلى أنه أنه سيظل يمارس دوره الدعوي وفق المنهج السلفي، وكذلك العمل الخيري والاجتماعي من خلال جمعية انصار السنة المحمدية.