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الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 10195 حاجًا

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مصراوي Masrawy

الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 10195 حاجًا

01:24 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 10195 حاجًا

أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 10195 حالة مرضية حتى ظهر اليوم الثلاثاء، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 8765 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 1430 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 23حالة الى المستشفيات ، فيما غادرت 8 حالات بعد تمام شفائها، ومازال 15 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ18 حالة بالمستشفيات السعودية، 14 منهم بمكة المكرمة، و4 بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة حتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا إلى استمرار الفريق الوقائي بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد اى حالات معدية او غير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

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