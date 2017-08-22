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عامل يمزق جسد آخر بسبب الخلاف على جمع القمامة في المطرية

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مصراوي Masrawy

عامل يمزق جسد آخر بسبب الخلاف على جمع القمامة في المطرية

01:17 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

عامل يمزق جسد آخر بسبب الخلاف على جمع القمامة في المطرية

المتهم

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
أنهى عامل قمامة، حياة آخر بسلاح أبيض بسبب الخلاف بينهما على أولوية جمع القمامة في المطرية، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتحفظ الأمن على جثة المجني عليه بمشرحة زينهم.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغاً من "إسلام م." 33 سنة، عامل بصيدلية، يفيد أنه أثناء تواجده بالصيدلية حضر إليه أحد الأشخاص وبه عدة إصابات وطلب إسعافه إلا أنه توفي داخل الصيدلية.

كشفت التحريات أن المتوفى يدعى "محمد ا." 30 جامع قمامة " مصاب بجرح نافذ بالصدر وأخر سطحي بالوجه "وتم نقله للمشرحة.

ودلت التحريات على أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر يدعى "محمد ا س" 20 سنة عامل على أولوية جمع القمامة أسفل كوبري عين شمس، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على بعضهما البعض بالضرب وقام المتهم بالتعدي على المجني عليه بـ"كتر" محدثا إصابته التي أودت بحياته.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بسرعة ضبط المتهم وأسفرت أحد الأكمنة عن ضبط المتهم بحوزته سلاح أبيض مستخدم في الحادث.
بمواجهته أمام المقدم محمود الأعصر رئيس المباحث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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