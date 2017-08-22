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الصليب الأحمر: مخاوف من مقتل 700 شخص في الفيضانات بجنوب آسيا

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مصراوي Masrawy

الصليب الأحمر: مخاوف من مقتل 700 شخص في الفيضانات بجنوب آسيا

01:29 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الصليب الأحمر: مخاوف من مقتل 700 شخص في الفيضانات بجنوب آسيا

أرشيفية

جنيف - (د ب أ):قال الصليب الأحمر اليوم الثلاثاء إن أزمة الفيضانات تتفاقم سريعا في جنوب آسيا، حيث تندفع مستويات المياه المرتفعة، التي أودت بحياة أكثر من 700 شخص في المنطقة، من نيبال إلى الهند وبنجلاديش.وقال جاجان شاباجاين، مدير العمليات بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "هذه أسوأ موجة فيضانات تشهدها أجزاء من جنوب آسيا منذ عقود".وأضاف " الموقف يزداد سوءا".وعلى الرغم من انحسار مياه الأمطار الموسمية في نيبال، إلا أن عدد الأشخاص الذين تضرروا من المياه في الهند وبنجلاديش يزداد، كما أن المئات من القرى في المنطقة أصبحت منعزلة.وقال الصليب الأحمر في جنيف إن أكثر من 24 مليون شخص في المنطقة تضرروا من الأزمة حتى الآن، مقارنة بتقديرات الأسبوع الماضي بوصول العدد إلى 16 مليون شخص.وفي بنجلاديش، تقطعت السبل بأكثر من خمسة ملايين شخص بسبب الفيضانات، التي غمرت أكثر من ثلث البلاد، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون الأسبوع الماضي.

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