وزير سوداني: التطبيع مع إسرائيل يخدم مصالح الخرطوم

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل إنه لا يرى مشكلة في تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل، إذ أن العلاقات بين البلدين تخدم مصالح السودان على حد قوله.

وقال الفاضل، في مقابلة مع برنامج "حال البلد" الذي يُعرض على قناة "سودانية 24"، مساء الأحد، إن "الفلسطنيين باعوا أراضيهم، وأنهم اساءوا للسودانيين بالخليج، إذ أن أي مؤسسة يكون مديرها فلسطيني تسيء لمواطنيه".

وأشار الفاضل إلى أن الاهتمام الشديد بالقضية الفلسطينية أخّر العالم العربي جدا، إذ أن التعامل معها يتم بالعاطفة. لافتا إلى استغلال بعض الأنظمة العربية لها، ومتاجرتهم بها – بحسب وصفه.

وتابع قوله: "الفلسطينيون طبّعوا مع إسرائيل، حتى حركة حماس".

ودعا الفاضل كل دولة إلى البحث عن مصالحها، مشيرا إلى أن إسرائيل طوَّرت زراعة الحمضيات في مصر.

ونبه الفاضل إلى أن إسرائيل دولة بها نظام ديمقراطي فيه شفافية وتتم فيها محاكمة المسؤولين وزجهم في السجون.

ووصفت صحيفة "هآرتس" العبرية،تصريحات الفاضل بأنها "غير معتادة" بالنسبة إلى وزير كبير في الحكومة السودانية التي لا تعترف بإسرائيل ولا تقيم علاقات دبلوماسية معها.