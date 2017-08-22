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مشايخ "الصوفية" ينفون دعم السيسي رئيسًا مدى الحياة

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مصراوي Masrawy

مشايخ "الصوفية" ينفون دعم رئيسًا مدى الحياة

01:14 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

كتبت- ياسمين محفوظ:

نفى علاء أبو العزائم، رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، إعلان تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا مدى الحياة.

وقال أبو العزائم، في تصريحات لـ"مصراوي"، الثلاثاء: "تم سؤالي حول تجديد الثقة في الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان ردي إن شاء الله فقط".

كان أحد المواقع الصحفية نشر مؤخرًا على لسان "أبو العزائم"، أنه سيبايع الرئيس السيسي بـ"الدم"، وأن دعمه واجب شرعي، وأنه يدعو أهل البيت لتأييده والوقوف بجانبه.

وأكد رئيس المجلس العالمي للصوفية، أنه سيؤيد السيسي في حال عدم ظهور مرشح منافس له أو في حال كان أحسن المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، متابعًا: "لا أملك أن أوجه أهل البيت لدعم مرشح بعينه، لأنهم هم أدرى الناس بمن يستحق ثقتهم".

من جانبه، قال عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه أعلن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي من منطلق الأحساس الوطني والمسؤولية وباعتباره مواطن مصري في المقام الأول.

وأوضح القصبي، أن أبناء الطرق الصوفية مواطنين مصريين لديهم استيعاب كامل لما يدور في المنطقة، كما أنهم أكثر المواطنين انتماءً لهذا الوطن، فضلا على أنهم يمتلكون قدرًا كبيرًا من الثقافة يتيح لهم امتلاك قراراتهم بأيديهم دون تدخل من أحد.

وكان قد ترددت أنباء حول مبايعة 15 مليون صوفي للرئيس السيسي "مدى الحياة"، وهو مانفاه رئيس المجلس العالمي للصوفية وشيخ مشايخ الطرق.

 

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مصراوي Masrawy

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