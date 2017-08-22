مخترع محرك يعمل بدون وقود: حاصل على ابتدائية.. ورفضت عروض خارج مصر

مخترع محرك يعمل بدون وقود: حاصل على ابتدائية.. ورفضت عروضا خارج مصر 12:53 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:قال أحمد ترك، مخترع محرك يعمل بالهواء المضغوط دون الحاجة إلى الوقود، إنه طور اختراعه، ليصبح صالحًا لتشغيل ماكينات الري ورفع المياه من آبار الصحراء، ما يساعد على تنفيذ مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.وأضاف "ترك" 38 عامًا، من قرية "عزبة راتب" التابعة لقرية طوخ طنبشا، بمركز بركة السبع، محافظة المنوفية، أنه يعمل ميكانيكي معدات، وحاصل على الشهادة الابتدائية فقط، مشيرًا إلى أنه لم يكمل تعليمه، حتى يساعد والده في ورشة الميكانيكا الخاصة به.وقال ترك لـ"مصراوي"، إنه رفض عددًا من العروض الأجنبية والعربية لتنفيذ المشروع خارج مصر، مشيرًا إلى أنه أسس شركة للطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع أحد رجال الأعمال بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتنفيذ اختراعه وتسويقه.وأشار إلى أنه تعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي والمصانع التابعة لها، لتصنيع بلوكات وفراغات يحتاجها المشروع لتصنيع مولدات كهربائية وسيارات وماكينات لرفع مياه الآبار، والري، ومعدات ثقيلة تعمل بطاقة الهواء المضغوط دون الحاجة إلى لتر سولار واحد.وأوضح ترك أن فكرة الاختراع، هي توليد حركة ميكانيكية، من خلال الهواء المضغوط، بالإضافة إلى إلغاء دائرة الوقود وغرفة الاحتراق بالماكينة، وتعديله على 4 بساتم، واستبدال طلمبة الوقود، بكنترول بلف هواء، ويستطيع المحرك العمل باستمرارية، لمدى الحياة، حسب تعبيره، مضيفًا أنه يمتلك براءة اختراع دولية لمشروعه.وطالب تركي الدولة بمساندته، من خلال توفير قطعة أرض مناسبة، لتكون مصنعًا لخط إنتاج معدات تعمل بالهواء المضغوط، عقب نجاح كافة التجارب التي أجراها على ماكينات الري ورفع المياه من غاطس على عمق 200 متر بمنطقة الفرافرة والسادات ووادي النطرون.وأشار إلى أنه سيقوم بتنظيم مؤتمر صحفي عقب عيد الأضحى، للإعلان عن كافة تفاصيل اختراعه عقب الانتهاء منه بشكل نهائي، قائلًا: "اختراعي سيقلب موازين الطاقة على مستوى العالم".

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