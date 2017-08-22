مجلس الدولة يشكل لجنة لحصر الدعاوى والطعون لسرعة الفصل بيها 01:01 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

المستشار أحمد أبو العزم

كتب- محمود الشوربجي:قرر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لحصر جميع الدعاوى والطعون بجميع محاكم المجلس على اختلاف درجاتها، وحصر الدعاوى والطعون التي لم يتم الفصل بها حتى الآن، بمحاكم مجلس الدولة "القضاء الإداري، والإدارية العليا، والمحاكم الإدارية والتأديبية".ووجه المستشار أبو العزم بعمل بيان شهري، بإجمالي الدعاوى والطعون حتى يتم سرعة إنجازها والفصل بها لتحقيق العدالة الناجزة.وتشكل اللجنة برئاسة المستشار عيد حسانين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين كامل شعراوي، وحاتم سلامة نواب رئيس مجلس الدولة، ومحمد إبراهيم وأحمد حلمي.

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