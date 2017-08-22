وزير الأوقاف: تفويض مديري المديريات للتصرف في جلود الأضاحي
وزير الأوقاف: تفويض مديري المديريات للتصرف في جلود الأضاحي
01:06 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
الدكتور محمد مختار جمعة
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم تفويض مديري المديريات بالتنسيق مع المحافظين للتصرف في جلود الأضاحي لصرفها في أعمال الخير.
وأضاف جمعة، خلال لقائه بمديري المديريات بمقر الوزارة، الثلاثاء، أن التفويض في التصرف بجلود الأضاحي يأتي لقطع الطريق على الجماعات الإرهابية من أن تقع في أيديها، وتصرفها في الأعمال التخريبية.
ووجه وزير الأوقاف، مديري المديريات بالتصرف بجلود الأضاحي في أعمال البر أو صيانة المساجد، حال ترك محافظ الإقليم لهم، بشرط إرسال بيان للوزارة بذلك
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الأوقاف: توزيع 150 طن لحوم على الأسر والمناطق الأكثر احتياجًا
-
أعضاء بـ"الأعلى لمكافحة الإرهاب": الاجتماع الأول للمجلس برئاسة السيسي
-
غدا.. وزير الأوقاف يبحث مع مديري المديريات استعدادات عيد الأضحى
-
السيسي لنظيره الصومالي: سنواصل دعمكم لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة
إعلان
إعلان