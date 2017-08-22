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وزير الأوقاف: تفويض مديري المديريات للتصرف في جلود الأضاحي

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: تفويض مديري المديريات للتصرف في جلود الأضاحي

01:06 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير الأوقاف: تفويض مديري المديريات للتصرف في جلود الأضاحي

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم تفويض مديري المديريات بالتنسيق مع المحافظين للتصرف في جلود الأضاحي لصرفها في أعمال الخير.

وأضاف جمعة، خلال لقائه بمديري المديريات بمقر الوزارة، الثلاثاء، أن التفويض في التصرف بجلود الأضاحي يأتي لقطع الطريق على الجماعات الإرهابية من أن تقع في أيديها، وتصرفها في الأعمال التخريبية.

ووجه وزير الأوقاف، مديري المديريات بالتصرف بجلود الأضاحي في أعمال البر أو صيانة المساجد، حال ترك محافظ الإقليم لهم، بشرط إرسال بيان للوزارة بذلك

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